На МКС вырастили ткани человеческого организма: для чего это нужно

На борту Международной космической станции проводится множество экспериментов. Эксперименты проводят над астронавтами, а сами астронавты тоже постоянно что-то тестируют. Одним из таких экспериментов стал проект 3D Organoids in Space. В его рамках на борту станции вырастали клетки человеческого организма. Но почему этого нельзя сделать на Земле?

Проект 3D Organoids in Space основан учеными Цюрихского университета совместно с компанией Airbus, которая разработала оборудование для экспериментов. В марте 2020 года к Международной космической станции прибыли образцы стволовых клеток, которые должны были Луну провести в условиях микрогравитации.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно



Биореактор со стволовыми клетками перед полетом к МКС / Фото Phys.org

Для чего нужен эксперимент

В мире сотни тысяч людей нуждаются в органах для трансплантации. Именно в этом и заключалась цель эксперимента – вырастить ткань этих органов в космосе. Но почему их не вырастить на Земле?

На Земле трехмерные органеллы невозможно производить без поддержки и матричных структур из-за земной гравитации,

– объясняет соавтор исследования Кора Тиль.

На Международной космической станции такой "проблемы" нет. Поэтому выращивать органеллы из стволовых клеток людей там возможно с меньшими проблемами. В конечном итоге можно будет вырастить целый орган, чтобы осуществить трансплантацию при необходимости.

Также это позволяет проводить над ними токсикологические эксперименты. Это крайне актуально для фармакологических компаний, которые вынуждены ставить такие эксперименты на животных.

Интересная наука на МКС С космического корабля на борт МКС попала слизистая плесень

Эксперимент 2020 года

9 марта 2020 года к МКС пристыковался космический грузовой корабль компании SpaceX Dragon. На его борту было 250 пробирок со стволовыми клетками.

Эксперимент длился месяц. За это время стволовые клетки выросли и превратились в дифференцированные органоподобные структуры, такие как печень, кости и хрящи. Контрольные образцы, которые остались на Земле, почти не показали дифференциации. Это говорит об успешности эксперимента.

Тесты будут продолжены в 2021 году. 28 августа 2021 года к МКС должен отправиться корабль компании SpaceX Dragon 2 в рамках миссии CRS-23. На его борту будут стволовые клетки двух женщин и двух мужчин разного возраста.