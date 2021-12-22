На МКС успешно вырастили салат в пакете: технологию применят для дальних путешествий в космосе

Японское космическое агентство JAXA сообщило, что на МКС на модуле Кибо был проведен успешный эксперимент по культивации растений в изолированной среде в условиях микрогравитации. Каждое растение выращивали в небольшом герметичном пластиковом мешке без почвы и другого субстрата.

Такая технология может быть использована для выращивания листовых овощей на лунных базах и обеспечения космонавтов продуктами в дальних космических полетах.

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Как проходил эксперимент

Эксперимент проводился в течение 48 дней с 27 августа по 13 октября 2021 года. Все это время в пакеты подавалась питательная жидкость и обеспечивался газообмен. Появление настоящих листьев салата-латука было подтверждено 10 сентября, и в дальнейшем овощ продолжал стабильно расти до уборки урожая. Для культивации был разработан удобный для отправки в космос складной контейнер, система контроля питания растений и наблюдение за их ростом.



Космический салат, выращенный на МКС / Фото JAXA

Выращивание растений в индивидуальных герметичных мешках помогает сохранить стерильность среды и предотвратить их заболевание. Это будет особенно важно в случае масштабных космических оранжерей, когда от здоровья посадок будут зависеть здоровье и жизнь колонистов и экипажей.

При этом система культивирования размещается в компактном простом оборудовании, которое обеспечивает простоту обслуживания, экономию энергии и гибкое управление объемом производства. Наконец, герметичность среды культивации предотвращает распространение запахов и опасность аллергических реакций в замкнутой среде космических жилищ.



Схема расположения зон культивации и проживания на Луне / Фото Takenaka Corporation

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На основе полученных данных будут оценены преимущества и применимость в космосе предложенного метода выращивания. Также будет проведено исследование гигиенической безопасности урожая и анализ культуральной среды для изучения возможности его повторного использования в системах контроля окружающей среды и жизнеобеспечения МКС. Проще говоря, будет изучена возможность включения гидро- и газообмена среды культивирования в среду станции и ее ресурсы по регенерации воды и воздуха.