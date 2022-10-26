К сожалению, речь не о российском экипаже международной космической станции – его еще придется несколько лет потерпеть. Дело в мусоре, образовавшемся на орбите после испытания российского противоспутникового оружия. Оно уже несколько раз представляло угрозу МКС, из-за чего ее орбиту приходилось менять.

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Как отметили в NASA, в понедельник Международной космической станции пришлось включить двигатели на пять минут, чтобы уклониться от обломков спутника.

The station raised its orbit today maneuvering to avoid orbital debris that could have passed within about three miles of the orbiting lab. https://t.co/e4lUZzPvtr — International Space Station (@Space_Station) October 25, 2022

Следует отметить, что сообщение было достаточно сухим, видимо, чтобы не создавать напряжения в отношениях с Россией, поскольку именно она подорвала ракетой объект на орбите в начале 2021 года в рамках сомнительного испытания противоспутникового оружия.

Что за испытание

В результате очень противоречивого (мягко говоря) российского испытания противоспутниковой ракеты был уничтожен российский спутник. Он распался более чем на 1500 мелких фрагментов, образовавших облако космического мусора, которое теперь постоянно угрожает безопасности МКС.

Тогда неожиданное испытание даже заставило экипажи на борту МКС укрыться в спасательных аппаратах на случай столкновения с любым обломком. Этим летом Россия даже признала, что обломки взрыва заставили станцию выполнить еще один маневр уклонения.

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После взрыва правительство США отреагировало с абсолютным возмущением.

Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами разными способами, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты, что международное сообщество не собирается терпеть такого рода безответственное поведение,

– отметил тогда представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Глава NASA Билл Нельсон добавил, что назвал взрыв "бессовестным" и заявил, что он может "поставить под угрозу не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и их собственных космонавтов".