Чтобы провести археологическое исследование желательно, чтобы собственно археолог попал на самое место исследования. С этим есть небольшая проблема, ведь это "место" вращается вокруг Земли со скоростью 7,6 километра в секунду, находясь на высоте свыше 400 километров. Поэтому здесь "на сцену" выходит астронавт NASA Кейла Бэррон, которая находится на борту Международной космической станции.

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Астронавт NASA Кейла Бэррон проведет первый в истории космический археологический эксперимент / Фото NASA Flickr Johnson

Археология на МКС

Ученые хотят понять МКС с археологической точки зрения, исследовав как именно экипаж взаимодействует со станцией на определенном промежутке времени. Предыдущие исследования не были систематическими, поэтому теперь археологи перепоручили свою роль астронавту Кейли Бэррон.

Бэррон покрыла 14 января 2022 года определенные части внутри космической станции цветным скотчем – всего будет 5 секторов. Это будет выглядеть как квадрат 1 на 1 метр. Именно так археологи делают разметку на месте раскопок. На МКС, к счастью, никто пока не собирается "раскапывать" обшивку станции. Вместо этого ученые будут наблюдать, как именно используются замеченные участки станции ежедневно.

Благодаря этому эксперименту ученые будут наблюдать за частями станции, которые имеют разное назначение: зона отдыха, рабочая зона или части МКС, принадлежащих разным Агентствам. Первые 30 дней фотографии размеченных участков будут делаться в одно и то же время. Затем, следующие 30 дней эксперимента, Кейла Бэррон будет делать фотографии в любое время каждый день. Так ученые на Земле поймут, какая стратегия исследования лучше.