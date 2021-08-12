МКС пролетела над Украиной: впечатляющие фото Киева из космоса
Источник:24 канал
Несмотря на то, что Международная космическая станция делает немногим болбше 15 оборотов в сутки вокруг нашей планеты, над Украиной она пролетает не часто. Еще реже можно увидеть интересные фото нашей страны с борта МКС. На этот раз станция пролетала над Полтавской, Черновицкой и Киевской областями и сделала много интересных снимков.
Пролетая над территорией Украины МКС сфотографировала нашу столицу и ее окрестности, которые можно хорошо рассмотреть на фото, поскольку разрешение снимков очень высокое.
Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно
Что сфотографировала МКС пролетая над Украиной
На фото хорошо видны различные районы столицы, Киевское водохранилище, стадион "Олимпийский", Троещину, аэропорт Борисполь и близлежащие городки, Днепр и Десну.
Ниже вы можете посмотреть фотографии Киева и его окрестностей.
Киев и Киевское водохранилище из космоса / Фото NASA
- А тут один из берегов "Киевского моря" можно рассмотреть поближе.
- Здесь хорошо видно Святошенский район, Авиагородок, Нивки, Шевченковский район и другие части Киева.
Районы Киева со стороны Житомира, западный въезд в город / Фото NASA
- На этих фото можно распознать стадион "Олимпийский" и мосты столицы.
Стадион "Олимпийский" заметен сразу / Фото NASA
Левый берег Киева и его районы / Фото NASA
- А на этих фото хорошо видно Десну, прилегающие города, районы и окрестности Киева.
- Лучше рассмотреть как аэропорт "Борисполь" так и городок, можно на этом фото.
Аэропорт "Борисполь" и городок / Фото NASA
Все фото в полном разрешении можно скачать по этой ссылке.Интересный факт: первая серийная клавиатура с украинской раскладкой была реализована именно в ноутбуках ASUS. Здесь вы сможете подобрать идеальное устройство для дома, работы, творчества, учебы или игр.