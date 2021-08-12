Пролетая над территорией Украины МКС сфотографировала нашу столицу и ее окрестности, которые можно хорошо рассмотреть на фото, поскольку разрешение снимков очень высокое.

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Что сфотографировала МКС пролетая над Украиной

На фото хорошо видны различные районы столицы, Киевское водохранилище, стадион "Олимпийский", Троещину, аэропорт Борисполь и близлежащие городки, Днепр и Десну.

Ниже вы можете посмотреть фотографии Киева и его окрестностей.

Київ та водосховище
Киев и Киевское водохранилище из космоса / Фото NASA

  • А тут один из берегов "Киевского моря" можно рассмотреть поближе.

Київське море
"Киевское море" / Фото NASA

  • Здесь хорошо видно Святошенский район, Авиагородок, Нивки, Шевченковский район и другие части Киева.

Київ
Районы Киева со стороны Житомира, западный въезд в город / Фото NASA

  • На этих фото можно распознать стадион "Олимпийский" и мосты столицы.

Київ
Стадион "Олимпийский" заметен сразу / Фото NASA

Київ
Левый берег Киева и его районы / Фото NASA

  • А на этих фото хорошо видно Десну, прилегающие города, районы и окрестности Киева.
  • Лучше рассмотреть как аэропорт "Борисполь" так и городок, можно на этом фото.

Бориспіль
Аэропорт "Борисполь" и городок / Фото NASA

Все фото в полном разрешении можно скачать по этой ссылке.