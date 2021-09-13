МКС подготовили к замене солнечных панелей: астронавты почти 7 часов работали в открытом космосе

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и тайконавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосиде завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции, который длился почти 7 часов. Они успешно вернулись на борт станции после окончания работы.

Подготовка МКС к установке панелей

В целом астронавты Акихико Хосиде и Тома Песке провели в открытом космосе 6 часов 54 минуты. Это первый выход в открытый космос, проведенный двумя астронавтами партнерами из разных стран из шлюза Quest.

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Во время выхода в космос астронавты собрали и установили крепления для третьей солнечной панели , которая будет доставлена ​​на МКС в рамках одного из очередных запусков к орбитальной станции.

, которая будет доставлена ​​на МКС в рамках одного из очередных запусков к орбитальной станции. Наряду с этим они заменили и включили устройство, которое " измеряет потенциал электрического заряда " систем МКС.

" систем МКС. В своем Twitter агентство NASA отметило, что это был 12-й по счету выход в открытый космос в 2021 году.

Что не так с солнечными панелями на МКС

Панели, которые сейчас установлены на станции работают уже более 20 лет, несмотря на то, что их первоначальное расчетное время эксплуатации составило 15 лет. В целом они функционируют должным образом и без сбоев, однако у них уже начали проявляться признаки износа.

По словам оператора космических запусков к МКС с NASA Дано Вайгеля, деградация солнечных панелей может быть следствием работы двигателей грузовых и пилотируемых аппаратов, которые прибывают и отбывают от МКС.

Другой причиной износа могут быть микроскопические частицы космического мусора и ионизирующее излучение (радиация). Панели сделаны из множества крошечных силовых ячеек, которые со временем деградируют под влиянием различных факторов, включая космический мусор,

– пояснил Вайгель.

Новые солнечные панели планируется установить перед теми, которые сегодня используются. Это позволит увеличить объем доступной для МКС энергии со 160 до 215 киловатт.

Кроме того, это станет отличной возможностью протестировать новый дизайн панелей, поскольку их планируется использовать при строительстве лунной орбитальной космической станции Gateway, благодаря которой США планируют вернуться к исследованию спутника Земли в 2024 году.