Российский сегмент международной космической станции остался без системы кондиционирования воздуха. Все из-за сбоя в ее работе. Сейчас космонавты работают над устранением неисправностей.

Российский космонавт Сергей Рыжиков рассказал "Роскосмосу", что одна из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте МКС отключилась, сообщает 24 канал.

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В российском ведомстве одновременно отметили, что отключение системы кондиционирования, есть якобы штатной ситуацией и предусмотрено, а сама система вскоре снова заработает.

Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрена в эксплуатационной документации. Ее включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту. Экипажу и станции ничего не угрожает,

– сообщили в "Роскосмосе".

Однако наземные специалисты отметили, что "в связи с отключением СКВ-2 необходимо отключить компьютер" и провести дополнительные проверки. Системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле "Звезда", они дублируют друг друга.

Проблемы с российским модулем "Звезда"

Утечка воздуха

Еще с прошлого года российские космонавты пытаются локализовать и устранить утечку воздуха, о которой стало известно 20 августа. Первую утечку космонавтам удалось обнаружить с помощью чайного пакетика. Трещину в предполагаемом месте утечки воздуха заклеили специальным термостойким каптоновом скотчем. Однако полностью устранить утечку не удалось.

В декабре специалисты ЦУП в ходе переговоров с Землей сообщили, что на станции подходят к концу резервные запасы газа. В "Роскосмосе" отметили, что в феврале на МКС планируют доставить дополнительный запас кислорода.

Предполагается, что разгерметизация может быть связана с большим возрастом станции и самого модуля, который стал частью МКС 26 июля 2000 года. В частности, об этом отмечал и российский космонавт Иван Вагнер, который вернулся со станции в октябре.

Поломка системы получения кислорода

В последние месяцы на станции неоднократно выходила из строя система получения кислорода "Электрон-ВМ". В частности, система отключалась 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря. В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа, одновременно в момент поломки российской "Электрон-ВМ", на МКС работала американская система получения кислорода.

Странные заявления звучат из "Роскосмоса" одновременно с многочисленными поломками в российском сегменте. Так, исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев отрицает утверждение об очевидном увеличении числа поломок на станции и заявляет, что модули МКС способны проработать значительно дольше своего гарантийного срока.

Заместитель председателя ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев ранее сообщал, что в корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года, однако, похоже, что это началось несколько быстрее.