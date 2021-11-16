Представитель ведомства Нед Прайс считает, что действия России угрожают долгосрочной устойчивости космического пространства, а также демонстрируют неискренность заявлений по противодействию размещению оружия в космосе.

Не пропустите Оружие против спутников: в США наращивают возможности противодействия в космосе

Россия безответственно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тысячи обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС, как и другой космической активности,

– заявил Прайс во время брифинга.

США внимательно следят за действиями России

Беспокойство относительно проведенных Россией испытаний противоспутникового оружия выразили в Пентагоне. Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби поддержал опасения, высказанные ранее представителем Госдепа. Кирби также заявил, что Россия не сообщала США о намерении провести данное испытание. В то же время он выразил надежду, что все космические государства будут уважать международные правила использования космического пространства.

В Пентагоне считают, что противоспутниковое оружие, которое разрабатывается в России, может представлять угрозу для США и других стран.

Мы внимательно следим за разными средствами, которые Россия, судя по всему, намерена разработать и которые могут угрожать не только интересам нашей национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических государств,

– заявил Кирби.

Что известно об испытаниях противоспутникового оружия

Американские СМИ и блогеры со ссылкой на источники сообщают, что в результате испытаний был сбит советский аппарат "Космос-1408", который находился на орбите высотой 450 – 500 километров. Комментариев со стороны российских властей, очевидно, не было.

Британская аналитическая компания Seradata утверждает, что противоспутниковое ракета была запущена с площадки Плесецк в 06:30 по Гринвичу и поразила "Космос" за несколько минут. Сейчас, по ее информации, уже отслеживаются 14 обломков советского спутника.

Интересно Подборка самых тяжелых космических аппаратов

Противоспутниковое оружие

Похожие испытания противоспутниковых ракет в последние годы проводили Индия и Китай. Китайские военные в 2007 году сбили свой собственный нерабочий метеорологический спутник "Фэнъюнь-1С". Это привело к образованию около 3,4 тысячи обломков, один из которых в 2013 году повредил российский микроспутник "Блиц".

В марте 2019 года Индия также выпустила противоспутниковую ракету. С ее помощью был сбит спутник Microsat-R – небольшой аппарат массой около 700 килограммов. В результате образовалось облако из более чем 100 обломков величиной более 10 сантиметров, которые разошлись по орбитам высотой от 200 до 1 600 километров.

В 2020 году космическое командование США объявило, что российские военные запустили с космодрома Плесецк противоспутниковую ракету перспективной системы "Нудоль". После этого никаких новых обломков или объектов на орбите не появилось, а российские военные об испытаниях не сообщали.