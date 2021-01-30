NASA і SpaceX планують запустити пілотований корабель Crew Dragon вже після квітня 2021 року. На його борту перебуватимуть 4 астронавтів.

Джерело: NASA Місія стартуватиме з 39А Космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді. Актуально Відомі імена космічних туристів, які відправляться на МКС у першій приватній місії Деталі Вперше до місії долучать 2 міжнародних членів екіпажу. Командитром та пілотом космічного корабля будуть астронавти NASA Шейн Кімбро і Меган МакАртур. Астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хошіде і астронавт ЄКА Томас Песке перебуватимуть на борту як фахівці місії. Метою місії буде змінити екіпаж на американському сегменті Міжнародної космічної станції. Crew-2 також прибуде на космічну станцію, щоб зустрітися з астронавтами місії Crew-1. Упродовж певного часу астронавти з Crew-1 та Crew-2 разом перебуватимуть на станції. Повернення першого екіпажу очікують вже у квітні – травні 2021 року. Повернення другого екіпажу планують восени 2021 року.