МЭА предложило план по глобальному сокращению закупок нефти

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) разработали агрессивную стратегию по сокращению закупки ископаемого топлива. Новый план состоит из десяти пунктов и включает в себя более жесткие ограничения скорости для автомобилей, отказ от машин в выходные и частичный переход на удаленную работу.

Эксперты МЭА считают, что выполнение этих целей позволит сократить мировой спрос на 2,7 миллиона баррелей нефти в день в течение следующих четырех месяцев. Современный нефтяной рынок находится в "чрезвычайной ситуации" и в ближайшие несколько месяцев положение может ухудшиться, отмечают в МЭА.

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Агентство срочно разработало программу, которая минимизирует волатильность рынка и положительно отразится на экологии. В МЭА предлагают сохранить новые стандарты даже после того, как работа нефтяной промышленности нормализуется.

Сокращение использования нефти не должно оставаться временной мерой. Предложенные меры желательны не только для повышения энергетической безопасности, но и для решения проблемы в сфере изменений климата и сокращения загрязнения воздуха,

– говорится в докладе агентства.

Подробнее о мерах ограничения

В предложениях по сокращению закупок нефти МЭА делает ставку на жесткое регулирование транспортного сектора.

Компания предлагает снизить разрешенную скорость для бензиновых автомобилей на 10 километров/час во всех регионах, а также пересаживаться на общественный транспорт и велосипеды один раз в неделю.

Согласно второму пункту, помочь в борьбе с ископаемым топливом может быть "удаление" – переход на работу из дома хотя бы на три дня в неделю значительно снизит нагрузку на общественный транспорт и сократит потребление бензина в крупных городах.

Путешествия между городами также должны стать более "зелеными", сообщили в МЭА. Это значит, что туристам следует полностью отказаться от авиаперелетов, а тем, кто летает в командировку, сделать их редкими.

Агентство предлагает уделить внимание электрическим поездам и особенно ночным рейсам.

Кроме того, коммерческим компаниям следует сократить свои операции и перевести часть деятельности на электрические машины.

От российской нефти уже отказались Соединенные Штаты и Великобритания, Канада и Австралия, однако не 27 стран ЕС.

В МЭА также добавили, что у правительств Европы и США уже есть все необходимые инструменты, чтобы реализовать предложенную стратегию. При этом специалисты признали, что потребители могут негативно отреагировать на некоторые меры, поэтому страны, поддерживающие декарбонизацию экономики должны соответствующим образом проинформировать своих граждан и объяснить им значение новых стандартов.