Итак, мясо превратило примата в человека? На самом деле мы и являемся приматом вида Homo sapiens. Но главный вопрос, конечно, не в этом. Действительно ли переход к мясоедству способствовал эволюции так, как считается? Группа ученых доказывает, что, вероятно, это не так.

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Возможно, именно так выглядели Homo erectus во время охоты / Фото UK Forum

Homo erectus и мясо

Обнаружив в Африке первый вид архаических людей, Homo erectus, исследователи отметили увеличение количества мяса в их рационе. Именно у этих возможных наших предков наблюдается рост объема мозга и размеров тела. Это связали с мясоедством (если быть точнее – "превращением" из растительноядных животных во всеядных), что и неудивительно, ведь мясо представляло собой гораздо более питательный источник энергии, который лучше усваивался.

Это интересно! В связи с включением в рацион мяса у ранних людей должны были уменьшиться в размере челюсти (и мышцы, которые двигают ими), что обеспечило рост объемов мозга. Также должны были уменьшиться размеры кишечника, который требует много энергии для функционирования – это означало, что больше энергии могло быть выделено организмом для мозга.

Но недавно опубликованное исследование группы ученых ставит "мясную теорию развития человека" под вопрос. Ученые отметили, что для утверждения "мясо способствовало эволюции мозга", нужно было провести количественное исследование с мест раскопок со всей Африки. Этого раньше никто не делал. Поэтому сбором информации занялась научная группа, проработавшая зооархеологические данные с мест раскопок из Восточной Африки за период 2,6 – 1,2 миллиона лет назад.

Оказалось, что "не наблюдается стойкого увеличения количества свидетельств мясоядности гомининов". Проще говоря, во временном промежутке не наблюдается рост потребления ранними людьми мяса. А это ставит мнение, что "мясо сделало нас людьми" под сомнение. А это, вероятно, ставит перед современными учеными новую задачу объяснить изменения в теле и поведении людей, если это не связано с охотой и потреблением мяса.