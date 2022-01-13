Мяч для регби: астрономы обнаружили экзопланету странной формы

Комический телескоп "Хеопс" Европейского космического агентства обнаружил первую планету в форме, которая скорее напоминает мяч для регби, а не сферический шар, к которому все уже привыкли.

Мы привыкли, что планеты имеют сферическую форму. Этому способствует сила тяжести, которая действует постепенно во все стороны, от центра к краям. Незначительные отклонения есть, как вот у нашей Земли – планета несколько приплюснута на полюсах, но в целом все планеты одинаково круглые.

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Что известно о странной планете

Планета WASP-103b с плотностью, которая в полтора раза превышает плотность Юпитера, находится в созвездии Геркулес на расстоянии примерно 1225 световых лет от Земли.

С помощью новых данных, собранных телескопом "Хеопс", измеряющим прохождения экзопланеты через меридиан, и их сопоставления с данными, полученными "Хабблом" и "Спитцером", ученые смогли увидеть, как приливные силы деформировали экзопланету, превратив ее из шара в вытянутую сферу.

Почему планета WASP-103b имеет такую форму

Деформация планеты вызвана гравитационным воздействием звезды, которая в полтора раза больше нашего Солнца. При этом планета расположена совсем близко к ней – за 2,9 миллиона километров. Для сравнения, между Землей и Солнцем примерно 150 миллионов километров.

Исследование планеты

Научные сотрудники определили распределение массы внутри планеты, что, в свою очередь, помогло им раскрыть ее внутреннюю структуру.

Расчеты показали, что WASP-103b в полтора раза массивнее Юпитера. В то же время ее радиус почти вдвое больше, чем у самой большой планеты Солнечной системы. Астрономы предполагают, что планета "раздулась" из-за жары звезды или же других механизмов.

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Существуют ли другие такие же причудливые планеты?

Вполне вероятно, что WASP-103b не единственная в своем роде планета, которая имеет нехарактерные формы из-за особенности расположения к своей звезде. В то же время пока нет других убедительных доказательств существования таких планет.

Но уже совсем скоро все может измениться, ведь недавно в космос отправили главный инструмент человечества для исследования Вселенной – телескоп "Джеймс Уэбб". Он уже развернул солнечные щиты, а также главное и вспомогательное зеркала и продолжает двигаться в направлении своей цели – точки Лагранжа L2.