Точная дата презентации все еще держится в тайне. Сначала в сети появился обновленный логотип. Он не отличается ничем особенным и демонстрирует нам порядковый номер прошивки.

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Как выглядит MIUI 13

Лого обнаружили в китайском приложении Xiaomi Service and Feedback App версии 13.0.3.0. Судя по всему, скоро компания начнет публиковать официальные тизеры, посвященные MIUI 13.



Логотип Xiaomi MIUI 13 / Фото Xiaomi

Как выглядит новая система

Первое видео демонстрирует возможность бесконечной прокрутки экранов рабочего стола, когда при достижении крайнего можно продолжить свайпать, чтобы перейти на первый.

MIUI 13 показали в работе: видео

На втором видео показаны новые виджеты разных размеров в MIUI 13. Они похожи на то, что сейчас можно видеть в "чистом" Android 12 и то, что уже реализовано в операционной системе от Apple.

MIUI 13 показали в работе: видео

Третий ролик демонстрирует нам боковую панель, вызываемую свайпом, как в устройствах Samsung и OPPO. Она позволяет получить быстрый доступ к различным приложениям, просто сделав свайп от края экрана. Еще нет информации, можно ли будет настраивать список программ, которые могут в ней разместиться. MIUI 13 показали в работе: видео

Напомним, последние слухи говорят, что MIUI 13 презентуют в последние дни года – 28 декабря. Ранее основатель Xiaomi Лэй Цзюнь, решил подогреть интерес к предстоящей презентации MIUI 13. Он лично раскрыл информацию о примерной дате выхода.