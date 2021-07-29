Продолжают появляться новые подробности о фирменной оболочке MIUI 13. Она пополнится набором новых функций, таких как новый Центр управления Функция Natural Touch 2.0, технология расширения оперативной памяти, а также новые шрифты, иконки и эффекты.

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Что нового

Gesture Turbo 2.0. предназначена для повышения плавности анимации жестов.

Также ожидается появление новой опции под названием "маленькое окно". Вероятно, речь о плавающих окнах, которые появились в Android 11.

Кроме того, компания также внесет некоторые изменения в Центр управления. Например, оповещение об управлении мультимедиа будет перемещено в Центр управления с панели уведомлений.

Natural Touch 2.0 будет выдавать пользователям более реалистичную обратную реакцию на прикосновения, смахивания и жесты с разной интенсивностью в зависимости от установок.



Обновление MIUI 13 / Фото Mysmartprice

Вероятно, MIUI 13 могут представить на конференции, посвященной Xiaomi Mi Mix 4.

Напомним, в начале месяца в сети появились изображения возможного смартфона Xiaomi с экраном, загнутым во все четыре стороны. Взяты они из патентной заявки, а это значит, что такой аппарат не обязательно появится на рынке – в процессе разработки компания может отменить модель, если что-то пойдет не так.