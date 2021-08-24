Xiaomi подтвердила дату новой презентации международных версий своих продуктов. Состоится она уже 15 сентября. Вероятно, именно тогда и следует ожидать появления глобальной версии MIUI 12.5 Enhanced Edition.
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Чего ждать
- Оболочка MIUI сразу же после выхода поломала много смартфонов компании.
- Пользователи массово жаловались на огромное количество багов, касающихся интерфейса, функций, сенсорной панели и другого.
- Xiaomi неоднократно извинялась за такой неудачный релиз системы и обещала исправить все как можно быстрее.
- Компания поспешила выпустить промежуточную версию 12.5 вместо полноценной 13 версии. Последнюю вообще отложили на неопределенное время, поскольку разработчики не успевают доработать ее до стабильного состояния.
- Однако и это еще не все. MIUI 12.5 исправила не все "грехи" операционной системы, поэтому компания объявила о специальной ее версии Enhanced Edition. В ней ожидаются в основном улучшения, незаметные обычному пользователю, связанные с безопасностью, обработкой данных, памятью, повышением производительности.
- Каких-то новых функций в ней ожидать не стоит – их, скорее всего, компания приберегла для 13 версии.
MIUI 12.5 Enhanced Edition будет работать на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco. Первыми ее получат такие модели:
- Mi 11 Pro,
- Mi 11 Ultra,
- Mi 11
- Mi 10
- Mi 10 Pro,
- Mi 11x Pro,
- Mi 10T,
- Mi 10T Pro,
- Poco F3,
- Poco F2 Pro.
Также 15 сентября могут представить флагманские смартфоны Mi 11T и Mi 11T Pro. Покажут и международные версии недавно анонсированных планшетов Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Обращаем внимание, что компания объявила об отказе от бренда Mi, поэтому эти модели, а также все последующие смартфоны компании, вероятно, выйдут только с упоминанием "Xiaomi" в названии. А вот Mix 4, который устроил настоящий фурор после презентации 10 августа и был раскуплен за считанные минуты, пока остается эксклюзивом китайского рынка.
MIUI 12.5 Enached Edition в Китае устанавливается на смартфоны пользователей еще с 13 августа. Сейчас ее получили 12 моделей.