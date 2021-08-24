Xiaomi подтвердила дату новой презентации международных версий своих продуктов. Состоится она уже 15 сентября. Вероятно, именно тогда и следует ожидать появления глобальной версии MIUI 12.5 Enhanced Edition.

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Чего ждать

Оболочка MIUI сразу же после выхода поломала много смартфонов компании.

Пользователи массово жаловались на огромное количество багов, касающихся интерфейса, функций, сенсорной панели и другого.

Xiaomi неоднократно извинялась за такой неудачный релиз системы и обещала исправить все как можно быстрее.

Компания поспешила выпустить промежуточную версию 12.5 вместо полноценной 13 версии. Последнюю вообще отложили на неопределенное время, поскольку разработчики не успевают доработать ее до стабильного состояния.

Однако и это еще не все. MIUI 12.5 исправила не все "грехи" операционной системы, поэтому компания объявила о специальной ее версии Enhanced Edition. В ней ожидаются в основном улучшения, незаметные обычному пользователю, связанные с безопасностью, обработкой данных, памятью, повышением производительности.

Каких-то новых функций в ней ожидать не стоит – их, скорее всего, компания приберегла для 13 версии.

MIUI 12.5 Enhanced Edition будет работать на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco. Первыми ее получат такие модели:

Mi 11 Pro,

Mi 11 Ultra,

Mi 11

Mi 10

Mi 10 Pro,

Mi 11x Pro,

Mi 10T,

Mi 10T Pro,

Poco F3,

Poco F2 Pro.

Также 15 сентября могут представить флагманские смартфоны Mi 11T и Mi 11T Pro. Покажут и международные версии недавно анонсированных планшетов Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Обращаем внимание, что компания объявила об отказе от бренда Mi, поэтому эти модели, а также все последующие смартфоны компании, вероятно, выйдут только с упоминанием "Xiaomi" в названии. А вот Mix 4, который устроил настоящий фурор после презентации 10 августа и был раскуплен за считанные минуты, пока остается эксклюзивом китайского рынка.

MIUI 12.5 Enached Edition в Китае устанавливается на смартфоны пользователей еще с 13 августа. Сейчас ее получили 12 моделей.

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