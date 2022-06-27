В сообщении говорится, что NASA не успело завершить тестирование наведения, навигации и управления в программном комплексе GNC до закрытия окна его запуска. Разработка GNC серьезно отставала от графика еще в 2021 году, так что большим сюрпризом это не стало.

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Что известно

Представители проекта заявили, что проблема была даже не в самом программном обеспечении GNC (хотя оно тоже разрабатывалось с задержками), а скорее, в испытательном стенде, используемом для тестирования этого ПО путем имитации космического корабля.

Испытательный стенд – это расширенная симуляция настоящего космического корабля, сочетание аппаратного и программного обеспечения. Он предназначен для создания копии полетной системы, на которой можно запустить приложение, чтобы проверить работу всех ее элементов.

Перенос миссии означает, что достичь Психеи удастся гораздо позже, чем ожидалось.

Период запуска миссии в 2022 году выпадает с 1 августа по 11 октября. Если бы исследовательский аппарат запустили в это время, то он достиг бы цели в 2026 году.

Из-за смены орбитальных позиций Психеи и Земли путь к астероиду существенно увеличится: если корабль стартует в 2023 году, то достигнет цели только в 2029 году.

Если же аппарат запустят в 2024 году, то он прибудет в окрестности Психеи только в 2030.

Точные даты этих потенциальных периодов запуска еще не определены.

Наша удивительная команда преодолела почти все невероятные проблемы создания космического корабля во время COVID. Мы справились с многочисленными аппаратными и программными проблемами, и в конце концов нас остановила эта последняя проблема. Нам просто нужно немного больше времени, и мы тоже разберемся с этим. Команда готова двигаться вперед, и я очень благодарна за их совершенство,

— сказала главная исследовательница Psyche Линди Элкинс-Тентон из Университета штата Аризона (ASU), возглавляющая миссию.

В 2017 году NASA выбрало Психею в качестве части программы Discovery. Этот астероид называют едва ли не самым дорогим из известных. Его стоимость оценивается в 10 квинтиллионов долларов из-за возможных залежей железа, никеля, золота, платины и других ценных металлов.