В сообщении говорится, что NASA не успело завершить тестирование наведения, навигации и управления в программном комплексе GNC до закрытия окна его запуска. Разработка GNC серьезно отставала от графика еще в 2021 году, так что большим сюрпризом это не стало.
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Что известно
Представители проекта заявили, что проблема была даже не в самом программном обеспечении GNC (хотя оно тоже разрабатывалось с задержками), а скорее, в испытательном стенде, используемом для тестирования этого ПО путем имитации космического корабля.
Перенос миссии означает, что достичь Психеи удастся гораздо позже, чем ожидалось.
- Период запуска миссии в 2022 году выпадает с 1 августа по 11 октября. Если бы исследовательский аппарат запустили в это время, то он достиг бы цели в 2026 году.
- Из-за смены орбитальных позиций Психеи и Земли путь к астероиду существенно увеличится: если корабль стартует в 2023 году, то достигнет цели только в 2029 году.
- Если же аппарат запустят в 2024 году, то он прибудет в окрестности Психеи только в 2030.
- Точные даты этих потенциальных периодов запуска еще не определены.
Наша удивительная команда преодолела почти все невероятные проблемы создания космического корабля во время COVID. Мы справились с многочисленными аппаратными и программными проблемами, и в конце концов нас остановила эта последняя проблема. Нам просто нужно немного больше времени, и мы тоже разберемся с этим. Команда готова двигаться вперед, и я очень благодарна за их совершенство,
— сказала главная исследовательница Psyche Линди Элкинс-Тентон из Университета штата Аризона (ASU), возглавляющая миссию.
В 2017 году NASA выбрало Психею в качестве части программы Discovery. Этот астероид называют едва ли не самым дорогим из известных. Его стоимость оценивается в 10 квинтиллионов долларов из-за возможных залежей железа, никеля, золота, платины и других ценных металлов.