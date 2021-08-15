Double Asteroid Redirection Test (DART) – это уникальная миссия NASA. Если вы думали, что взрывы прототипов "Старшипа" круто выглядят, то представьте себе, как космический аппарат врезается в астероид на скорости более 6 километров в секунду! Именно это и является целью DART. И с приближением запуска, к аппарату присоединили "крылья" – огромные солнечные панели, длиной 8,6 метра.

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Подсоединение солнечных панелей к аппарату DART / Фото NASA

Цель – разбиться об астероид

Астероид Дидим имеет размер около 780 метров и иногда пересекает орбиту Земли. Даже бездушным астероидам может стать грустно, когда "нарезаешь" бесконечные круги вокруг Солнца. Поэтому Дидим путешествует не один, а имеет спутник – Диморф.

Этим космическое тело и заинтересовало NASA - своим спутником, который имеет диаметр около 160 метров. Он вращается вокруг Дидима.

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На маленьком Диморфе решили проверить сценарий изменения орбиты благодаря кинетическому влиянию. Проще говоря, DART разгонится и врежется в Диморф. А ученые проверят, насколько отклонилась Орбита и какое общее влияние вызвал удар.

Близость Земли к астероиду позволит ученым наблюдать за процессом прямо с планеты. Но если этого будет недостаточно, возле астероида у людей будут "глаза" – DART перед ударом отсоединит от себя специальный аппарат, который будет наблюдать за экспериментом с безопасного расстояния.

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Предстартовые процедуры

Начало миссии запланировано на конец 2021 года. Сейчас DART находится в "чистой комнате", где к нему присоединили солнечные панели ROSA – Roll-Out Solar Arrays.

Энергетические приборы предварительно протестировали на МКС. В отличие от классических тяжелых панелей, Панели для DART более легкие, гибкие, компактные и раскладные. Это сэкономит вес и место.

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