"Троянская" межпланетная станция NASA прибыла в космический центр

Автоматическая межпланетная станция Lucy будет изучать так называемые троянские астероиды Юпитера. Аппарат также станет первым, кто будет отправлен к этим дальним космическим телам. Стало известно, что команда Lucy начала проводить последние процедуры, которые будут предшествовать запуску аппарата в космос.

Согласно плану, автоматическая межпланетная станция (АМС) Lucy должен полететь в космос в октябре 2021 года. 30 июля 2021 межпланетная станция Lucy прибыла в Космического центра Кеннеди, Флорида. Там аппарат разместили в "чистой комнате", где пройдут заключительные предстартовые подготовки.

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АМС Lucy достают из грузового самолета C-17 / Фото NASA

Миссия космического аппарата

Как сообщают в NASA, аппарат имеет 23-дневное "окно запуска", которое открывается 16 октября 2021 года.

Lucy станет первым зондом человечества, который отправится к троянским астероидам Юпитера. Эти космические тела находятся на стабильных орбитах в двух точках Лагранжа: L4 и L5 системы Юпитер-Солнце.

Также Lucy станет первым космическим аппаратом, который посетит такое большое количество космических тел: 1 астероид Главного пояса и 7 троянцев.

Считается, что троянцы – это "остатки" ранней Солнечной системы. Находясь в гравитационном ловушке Юпитера, эти космические тела фактически законсервированы в вакууме. Поэтому их изучение позволит лучше понять, какие именно эволюционные процессы продолжались в Солнечной системе задолго до зарождения жизни на Земле.

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Ппредстартовые подготовки

По прибытии в Космического центра Кеннеди, на Lucy и ее команду ждут недели интенсивных подготовок и завершающих тестов.

Программное обеспечение аппарата будет тщательно проверено не один раз, чтобы исключить возможность сбоев.

Многочисленные проверки двигателей ориентации и маршевых двигателей.

Телекоммуникационные испытания.

Тестирование всех систем вместе и другие проверки.

Эти процедуры необходимы для того, что обеспечить успешный старт и продолжение миссии, которая будет продолжаться, согласно планам, около 12 лет.