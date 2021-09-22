Миссию полностью оплатил миллиардер Джаред Айзекман, который и полетел в космос вместе с тремя другими людьми. Находясь на орбите, высота которой превышает орбиту МКС, экипаж мог вдоволь пофотографировать Землю через гигантский обзорный люк. Джаред решил отдать свой фотоаппарат "талантливому экипажу" и использовал свой телефон, чтобы записать видео.

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То, что видео снято с помощью мобильного телефона, "айфона", заметил ютубер Скотт Мэнли. Он написал комментарий под видео Джареда Айзекмана:

"Итак, вертикальное видео означает, что вы сняли его на свой iPhone?" – спросил Скотт. Джаред ответил и подтвердил, что видео было снято на мобильный телефон.

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Новые рекорды?

Телефон Айзекмана оказался не первым, побывавшим в космосе. Более того, даже не первым "айфоном" – его опередила последняя миссия шаттла STS-135, которая имела на борту два iPhone 4.

А вот в чем, вероятно, Джаред Айзекман с командой оказались первыми, так это в видеозаписи на телефон. В миссии Inspiration 4 впервые было записано видео на телефон в космосе.

Пока неизвестно, брали ли другие участники полета свои личные мобильные телефоны с собой. Это может представлять определенную опасность, ведь гаджеты имеют литий-ионную батарею, которая может загореться. Хотя такие случаи редки даже на Земле, в космосе это может стать вопросом жизни и смерти.