SpaceX перенесла на неделю следующую миссию по доставке астронавтов на МКС: в чем причина

Из-за интенсивного графика полетов к Международной космической станции американская компания SpaceX вынужденно перенесла запуск очередной пилотируемой миссии. Таким образом, миссия Crew-3, в рамках которой на корабле Crew Dragon на МКС доставят астронавтов, будет реализована не 23 октября, как планировалось изначально, а 31 октября.

Space со ссылкой на данные NASA отмечает, что такое решение было принято из-за высокой частоты посещаемости орбитальной станции беспилотными кораблями, но подробности озвучены не были.

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По данным календаря пусков Spaceflight Now, российский грузовой корабль "Прогресс" должен состыковаться с МКС 28 октября. Вероятно из-за этого запуск астронавтов на корабле Crew Dragon был отложен, поскольку экипажу МКС потребуется определенное время для перемещения на борт МКС груза, доставленного "Прогрессом".2

Что известно о миссии Crew-3

В рамках миссии Crew-3 на МКС отправятся астронавты:

Раджа Чари (NASA);

Том Маршберн (NASA);

и Кайла Баррон (NASA),

Матиас Маурер (ESA).

Астронавты отправятся к МКС на корабле SpaceX Crew Dragon, который будет выведен в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Пуск состоится с площадки Космического центра Кеннеди, расположенного на мысе Канаверал, штат Флорида.