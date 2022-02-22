Мировые производители почти не выпускают белые смартфоны – три причины, почему

Китайский производитель электроники OnePlus объяснил, почему сегодня на рынке так мало смартфонов белого цвета. На это есть три причины.

Сегодня производители предлагают свои смартфоны в разных цветах, которым любят давать красивые загадочные названия. Это могут быть разные оттенки зеленого, розового или синего. Встречаются варианты с градиентами или панелями, которые переливаются на свету. Реже встречаются красные оттенки. Samsung, например, свой новый флагман Galaxy S22 Ultra анонсировала в цвете Бургунди – он похож на цвет светлого красного вина. Однако почему-то производители, обязательно имея в арсенале черную окраску корпуса, часто пренебрегают чисто белой.

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Белый цвет в смартфонах

Несколько прояснила ситуация компания OnePlus, выпустившая новый смартфон OnePlus 10 Pro в цвете Panda White (Белая Панда).

Один из руководителей компании, президент линейки продуктов OnePlus Лю Фэншо, объяснил, что есть три основные причины, по которым белые смартфоны остаются редкостью.

Во-первых, процесс выпуска белых смартфонов более сложный. Если появляются даже небольшие отклонения, окончательный эффект будет совсем другим и визуальный эффект будет ухудшен.

Вторая причина в том, что при выпуске смартфонов белого цвета снижается процент выхода качественной продукции, что повышает стоимость производства.

Третья причина состоит в том, что на телефонах с белым корпусом лучше видны отпечатки пальцев.

Он добавил, что для того чтобы найти лучший корпус для OnePlus 10 Pro Extreme Edition, компания протестировала более 100 вариантов в течение трех месяцев. Конечно, это создает определенные неудобства для производства и в конечном счете влияет на цену.



OnePlus 10 Pro Extreme Edition в цвете Panda White / Фото OnePlus

Чтобы прорекламировать свою новинку, Лю Фэншо, конечно, заявил, что OnePlus удалось преодолеть все проблемы, включая непредсказуемое изменение цвета, которое является следствием изменения восприятия цвета телефона под разными углами.

Следует отметить, что в белом цвете компания предлагает только версию Extreme Edition. Обычная версия 10 Pro предлагается в цветах Вулканический черный и Изумрудный лес.