Мир заполнен роботами: Hyundai показала свое видение будущего

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai в прошлом уже демонстрировала свои разработки в сфере робототехники и автоматизации. Теперь же широкой публике была представлена концепция "мобильность вещей", раскрывающая видение компанией мира будущего, в котором практически все роботизировано.

По мнению главы лаборатории робототехники Hyundai Motor Group Дон Джин Хена, спектр вещей, которые можно роботизировать, неограничен. Цель состоит в том, чтобы робототехника обеспечила все виды личной мобильности, участвовала в общении, перемещении и автономном исполнении задач.

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Согласно имеющимся данным, Hyundai разрабатывает два разных стандарта, которые должны стать частью концепции "мобильность вещей".

Первый из них является модульной платформой Plug and Drive (PnD) , которая объединяет рулевое управление, электрический привод и подвеску.

, которая объединяет рулевое управление, электрический привод и подвеску. Вторая платформа получила название Drive and Lift (DnL) и предназначена для подъема и спуска предметов.

В сочетании с четырехколесным роботом MobED, который был анонсирован в прошлом месяце, представленные модульные платформы смогут автономно перемещать различные объекты, начиная от грузовых контейнеров и до средств передвижения.

Модульная платформа PnD является универсальным мобильным решением, которое сочетает систему интеллектуального рулевого управления, тормозную систему, электрический привод и подвеску. Одноколесное устройство использует рулевой привод для вращения колеса и обеспечивает поворот на 360°. В конструкции также предусмотрены лидар и интеллектуальные камеры, на основе которых реализована система автономного управления.

Модули PnD могут прикрепляться к различным предметам, начиная от обычных столов и заканчивая грузовыми контейнерами, для расширения их мобильности. В зависимости от потребностей пользователи могут выбирать различные конфигурации и размеры платформы.

Модуль PnD адаптируется и расширяется в соответствии с потребностями человека. В мире будущего вы не будете сами перемещать свои вещи, вместо этого они будут двигаться вокруг вас. PnD делает обычно неподвижные предметы мобильными. Именно эта способность делает возможным изменение практически любого пространства,

– заявил Дон Джин Хен.

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Применение платформы

Hyundai утверждает, что модульные платформы компании могут быть настроены разными способами и подходят, например, для модификации офисного пространства.

Очень перспективным местом использования PnD является транспортная сфера. Компания демонстрирует возможность создания индивидуальных транспортных капсул шириной примерно 1,5 метра, которые могут использоваться для автономного перемещения одного пассажира в городских условиях.