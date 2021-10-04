Мир становится более здоровым, – Сноуден злорадствует над падением соцсетей
Источник:твиттер Эдварда Сноудена
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден отреагировал на глобальный сбой соцсетей в мире. Он отметил, что таким образом мир может стать более здоровым всего за один день.
Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, написал Сноуден.
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Facebook и Instagram загадочным образом уходят в оффлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым,
– говорится в публикации.
Добавим, Сноуден – это американский программист, системный администратор, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США.
Он передал журналистам информацию о слежке АНБ США за информационными системами многих стран мира. Возник международный скандал. Программиста заочно обвинили в шпионаже и объявили в международный розыск.
Что известно о сбое в работе соцсетей
- Вечером 4 октября Facebook и Instagram перестали работать. Также сбой произошел и в работе WhatsApp. Пользователи не могут зайти ни в мобильные приложения, ни на сайты.
- На официальной странице Facebook уже извинились. Пытаются исправить проблему.
- Впоследствии появились проблемы в ряде других платформ: Netflix, Steam, PlayStation, Twitter, Google, Amazon и TikTok.
- В телеграме тоже возникли сбои из-за большого наплыва пользователей.
- СМИ пишут, что такая проблема могла произойти из-за ошибки в конфигурации, а также вероятного саботажа со стороны сотрудников Facebook.
- Из-за сбоев в соцсетях акции ведущих американских IT-компаний стремительно падают. Час простоя стоит экономике мира в 160 миллионов долларов. Речь идет об акциях Twitter, Facebook, Amazon, Apple, Alphabet, Netflix.
- Сейчас даже не прогнозируют, когда устранят проблемы и все заработает.