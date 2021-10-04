Мир становится более здоровым, – Сноуден злорадствует над падением соцсетей

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден отреагировал на глобальный сбой соцсетей в мире. Он отметил, что таким образом мир может стать более здоровым всего за один день.

Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, написал Сноуден.

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Facebook и Instagram загадочным образом уходят в оффлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым,

– говорится в публикации.

Добавим, Сноуден – это американский программист, системный администратор, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США.

Он передал журналистам информацию о слежке АНБ США за информационными системами многих стран мира. Возник международный скандал. Программиста заочно обвинили в шпионаже и объявили в международный розыск.

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