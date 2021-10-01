Климатический марш проходит ежегодно 26 сентября в Киеве. К акции могут присоединиться все неравнодушные.
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Климатический кризис – реален
Весь мир уже начал ощущать последствия глобального потепления. В Антарктиде, самом холодном регионе на планете, изменения климата заметны чуть ли не сильней всего.
За последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на 3 градуса. Это приводит к значительным изменениям в экосистемах региона: тают ледники, меняется химический состав Южного океана, Антарктида "зеленеет", некоторые виды животных захватывают новые, не присущие ранее для них территории и т. д.,
– написали в Национальном антарктическом научном центре.
Как Антарктида становится зеленойГлобальное потепление привело к активному росту водорослей. Эти растения цветут на поверхности снега и служат источником пищи для многих местных животных. С середины ХХ века водоросли существенно разрослись – теперь их видно даже из космоса. Это произошло в результате поразительного изменения климата и значительного потепления.
Чего хочет Климатический марш
Акция проходит ежегодно в Киеве 26 сентября. Встречу организует общественная организация "Экодия". Активисты отмечают важность экологии и призывают привлекать больше сил к противодействию глобальному потеплению и углеродным выбросам.
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"Мы вместе со всем миром должны отказываться от грязной энергетики и промышленности, которая ее производит, и развивать более зеленую экономику", – отметили на странице.
Акция направлена на то, чтобы продемонстрировать, что изменения климата – реальны, а власть должна реагировать на них и действовать.
Требуем увеличить финансирование в Госбюджете на меры по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранные мероприятия,
– сообщили организаторы Климатического марша.
Климатическое шествие пришли поддержать сотни киевлян. Во время акции звучали такие призывы:
- "Хватит убивать планету!"
- "Stop climate change!"
- "Нефть не нужна!"
- "Требуем амбициозной климатической политики!"
Полярники 26-й Украинской антарктической экспедиции тоже решили поддержать Климатический марш и сделали фотографию, где они стоят в футболках и шортах. Такую одежду ученые выбрали, чтобы подчеркнуть аномальное тепло в Антарктиде. Ученые призывают обратить внимание на изменения в уникальных экосистемах континента.
Мы поддерживаем марш и призываем всех заботиться о нашей планете,
– отметила команда "Академика Вернадского".
Украинские полярники поддержали Климатический марш фотографией из Антарктиды / Фото Оксана Савенко