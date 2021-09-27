Уполномоченный министерством совет по вопросам обороны рекомендовал приступить к развертыванию малых модульных реакторов для удовлетворения растущих потребностей армии в энергии. Говорится о ядерных микрореакторах, которые способны производить от 1 до 50 мегаватт энергии и могут функционировать независимо от электрических сетей.

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Разработка ядерного микрореактора

Над прототипом модульного реактора работают две команды разработчиков из компаний BWXT Advanced Technologies из Вирджинии и X-energy из Мэриленда. Результаты их работы будут представлены Минобороны в начале 2022 года. После оценки степени влияния каждого из проектов на экологию военные выберут один из них для дальнейшего развития и строительства полноценного рабочего прототипа реактора.

Безопасный, небольшой, мобильный ядерный реактор удовлетворит растущий спрос с помощью надежного, безуглеродного источника энергии, который не увеличит потребности Министерства обороны в топливе и сможет поддерживать критически важные системы в отдаленных точках и при суровых условиях,

– говорится в пресс-релизе Минобороны США, опубликованном весной.

Критика проекта

Стоит отметить, что у этой программы есть не только сторонники, но и противники. Некоторые люди считают, что мобильные реакторы могут стать мишенью для атак противников США. Такого мнения придерживается Эдвин Лайман, директор некоммерческой организации по безопасности ядерной энергетики Union of Concerned Scientists. По его мнению, военные должны обеспечить надлежащий уровень защиты таких объектов, особенно при использовании модульных реакторов в условиях боевых операций и на зарубежных базах.