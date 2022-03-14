Минобороны получило инструмент для идентификации живых и убитых оккупантов

В Министерстве обороны Украины с субботы, 12 марта, начали применять американскую технологию распознавания лица Clearview AI. Система имеет доступ к десяткам миллиардов изображений из соцсетей, среди которых и российские.

Компания Clearview AI предоставила бесплатный доступ к своей базе изображений для министерства обороны Украины. Это поможет обеспечить идентификацию представителей российских оккупационных войск, как живых, так и убитых.

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База данных изображений системы Clearview AI имеет доступ к 10 млрд фото, часть из которых (близко 2 млрд фото) из соцсети "ВКонтакте". Потенциально технология может использоваться для проверки людей на блокпостах, например.

После вторжения России в Украину, директор Clearview AI Хоан Тон-Тхат обратился с предложением помочь в идентификации российских военных и в борьбе с дезинформацией. Система способна помочь в установлении личности кафиров, а также в выявлении фейков и дезинформации.

Украина получила бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI по распознаванию лиц, что позволяет, среди прочего, проверять людей на контрольно-пропускных пунктах,

– добавил Ли Волоски, советник Clearview и бывший дипломат, сообщает Reuters.

Свои услуги Clearview предоставляет только правительственным агентствам и их представителям. Полиция США использовала ее технологии для опознания участников беспорядков во время протестов Black Lives Matter и штурма Капитолия.

24 канал обратился за комментарием по использованию технологии и первых результатов, но на момент публикации новости информации от Минобороны еще не получены.

Кстати, ранее именно Clearview AI отметили, что собирают базу фотографий всех жителей планеты. Ожидаемая такая объемная база изображений будет содержать 100 миллиардов фотографий людей. В письме инвесторам компания отметила, что этого будет достаточно, чтобы "можно идентифицировать почти каждого человека на планете".