Минюст США приравнял хакеров-вымогателей к террористам: какие это будет иметь последствия

Власти Соединенных Штатов приняли решение о признании хакеров-вымогателей террористами. Минюст запланировал комплекс новых мер по борьбе с ними.

Атаки хакеров, которые занимаются вымогательством денег, будут централизованно отслеживать и пресекать. В то же время интернет-ресурсы с рекламой подобных незаконных услуг планируют блокировать.

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Что предусматривает новое решение

Расследование всех подобных хакерских атак будет координироваться единственной целевой группой Минюста в Вашингтоне.

Сейчас группа разрабатывает новую стратегию, которая должна ударить по всей экосистеме, выстроенной вокруг вымогателей.

Среди мероприятий:

оперативное отслеживание и пресечение атак,

ограничение работы интернет-ресурсов с рекламой услуг по взлому,

усиление надзора за криптовалютой и электронными кошельками.



Отрывок нового меморандума Министерства юстиции США / Скриншот Gizmodo

Причиной таких мер послужило резкое увеличение количества атак хакеров-вымогателей в последние два года.

Злоумышленники активизировались на фоне пандемии Covid-19 и начали атаковать как частные компании, так и различные государственные учреждения.