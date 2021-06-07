Атаки хакеров, которые занимаются вымогательством денег, будут централизованно отслеживать и пресекать. В то же время интернет-ресурсы с рекламой подобных незаконных услуг планируют блокировать.
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Что предусматривает новое решение
Расследование всех подобных хакерских атак будет координироваться единственной целевой группой Минюста в Вашингтоне.
Сейчас группа разрабатывает новую стратегию, которая должна ударить по всей экосистеме, выстроенной вокруг вымогателей.
Среди мероприятий:
- оперативное отслеживание и пресечение атак,
- ограничение работы интернет-ресурсов с рекламой услуг по взлому,
- усиление надзора за криптовалютой и электронными кошельками.
Отрывок нового меморандума Министерства юстиции США / Скриншот Gizmodo
Причиной таких мер послужило резкое увеличение количества атак хакеров-вымогателей в последние два года.
Злоумышленники активизировались на фоне пандемии Covid-19 и начали атаковать как частные компании, так и различные государственные учреждения.