Министерство культуры предлагает добавить новые эмодзи в поддержку Украины: подпишите петицию

Министерство культуры и информационной политики Украины направило просьбу о дополнении каталога эмодзи на платформах Apple, Android, Meta и Twitter новыми украинскими символами.

Министерство обратилось к консорциуму Unicode, который занимается разработкой, внедрением и поддержкой эмодзи во всем мире. Призывают добавить к уже имеющимся каталогам специальный смайлик, посвященный Украине.

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Все будет эмодзи

Также создана соответствующая петиция, которая должна усилить возможность принятия соответствующего решения.

Подписать ее можно по этой ссылке.

На момент написания материала собрано почти 4000 подписей из 5000 необходимых.

По мнению Минкульта, появление новых украинских эмодзи на фоне беспрецедентной мировой поддержки поможет еще больше сплотить международное сообщество вокруг несокрушимости украинского народа.

Новые эмодзи в поддержку Украины / Фото Министерство культуры и информационной политики

Кроме того, призывают делиться ссылкой с друзьями и знакомыми, ведь украинские эмодзи заслуживают появиться во всех мессенджерах и социальных сетях.