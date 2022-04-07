Министерство цифровой трансформации рассказало об успехах IТ-армии в борьбе с врагом

В начале нового российского вторжения в Украинt создали новую силу – IТ-армию. Она объединила айтишников со всего мира, чтобы сражаться с врагом на киберфронте. Минцифра рассказывает об успехах.

Так, Минцифра сообщает, что за период войны IТ-армия атаковала более 600 российских онлайн-ресурсов. Каждый владеющий соответствующими навыками может присоединиться. Новые цели и инструкции ежедневно объявляются в телеграмм-канале IТ-армии.

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Чем занимается IТ-армия

IТ-армия ежедневно атакует все сферы России:

ресурсы государственных учреждений;

крупные корпорации;

операторов связи;

банки;

кредитные союзы;

сервисы электронной цифровой подписи;

ряд бытовых сервисов, которыми пользуется население.

За весь период войны IТ-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов. Заблокировали большинство государственных сайтов, российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, поддерживающих врага.

Кроме того, добровольцы занимаются распространением правдивой информации о войне среди россиян, до сих пор верящих в пропаганду и закрывающих глаза на зверства армии рашистов.