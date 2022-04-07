Так, Минцифра сообщает, что за период войны IТ-армия атаковала более 600 российских онлайн-ресурсов. Каждый владеющий соответствующими навыками может присоединиться. Новые цели и инструкции ежедневно объявляются в телеграмм-канале IТ-армии .

Интересно Ничего не знаем, оно само: Google не может объяснить, куда исчезают сайты российских госорганов

Чем занимается IТ-армия

IТ-армия ежедневно атакует все сферы России:

ресурсы государственных учреждений;

крупные корпорации;

операторов связи;

банки;

кредитные союзы;

сервисы электронной цифровой подписи;

ряд бытовых сервисов, которыми пользуется население.

За весь период войны I Т-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов. Заблокировали большинство государственных сайтов, российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, поддерживающих врага.