Так, Минцифра сообщает, что за период войны IТ-армия атаковала более 600 российских онлайн-ресурсов. Каждый владеющий соответствующими навыками может присоединиться. Новые цели и инструкции ежедневно объявляются в телеграмм-канале IТ-армии.
Интересно Ничего не знаем, оно само: Google не может объяснить, куда исчезают сайты российских госорганов
Чем занимается IТ-армия
IТ-армия ежедневно атакует все сферы России:
- ресурсы государственных учреждений;
- крупные корпорации;
- операторов связи;
- банки;
- кредитные союзы;
- сервисы электронной цифровой подписи;
- ряд бытовых сервисов, которыми пользуется население.
За весь период войны IТ-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов. Заблокировали большинство государственных сайтов, российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, поддерживающих врага.
Кроме того, добровольцы занимаются распространением правдивой информации о войне среди россиян, до сих пор верящих в пропаганду и закрывающих глаза на зверства армии рашистов.