Минимализм и отсутствие рамок: появились первые рендеры часов Apple Watch Series 8

В прошлом году Apple удивила всех, выпустив часы седьмого поколения со старым дизайном, хотя многие утечки говорили о новом. Оказалось, что те концепты готовили на следующий год – для Watch Series 8.

Дизайнер и редактор AppleTrack Иен Зелбо создал рендеры часов на основе информации, собранной инсайдерами ShimpApplePro и FrontPageTech. Однако опыт предыдущего года должен был научить: нельзя доверять никаким слухам, пока информацию не раскроет сама компания-производитель.

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Какими могут быть часы

Apple Watch Series 8 прогнозируют "в стиле последних продуктов Apple" – они будут близки к квадрату, с плоскими гранями и плоским стеклом.

Если у прошлогодней модели был экран, загнутый во все стороны, что создавало определенные дизайнерские особенности интерфейса, то теперь этого ждать не стоит.

Также, как пишет издание, можно не надеяться на увеличение размеров часов или дисплея.

О технических характеристиках пока неизвестно ничего.



Рендеры Apple Watch Series 8 / PhoneArena

Слухи приписывают будущей новинке способность отслеживать признаки мерцающей аритмии и предупреждать о них владельца. Кроме того, ожидается, что Apple Watch 8 наконец-то получит датчик температуры тела. Некоторые утечки с осторожностью говорят, что есть шанс увидеть спутниковую связь в Series 8, но вероятность якобы очень мала.



Рендеры Apple Watch Series 8 / PhoneArena

Точной даты презентации часов мы не узнаем еще долго, но состоится она, скорее всего, вместе с презентацией iPhone 14, которая традиционно проходит в сентябре. Характеристики и цену Pro-версии этого смартфона недавно также слили в сеть.

А пока Apple стремится к плоскому дизайну, Google со своими первыми умными часами решила идти в противоположном направлении. Они получили круглую форму и куполообразный экран, плавно переходящий в корпус, создавая иллюзию целостности. Внешне, как пишут СМИ, Google Pixel Watch напоминают гальку. Pixel Watch также выйдут осенью вместе с новыми смартфонами компании и будут работать под управлением операционной системы Wear OS 3.1, разработанной специально для часов. О цене пока ничего не говорят. Как и о более подробных характеристиках.