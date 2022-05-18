Дизайнер и редактор AppleTrack Иен Зелбо создал рендеры часов на основе информации, собранной инсайдерами ShimpApplePro и FrontPageTech. Однако опыт предыдущего года должен был научить: нельзя доверять никаким слухам, пока информацию не раскроет сама компания-производитель.
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Какими могут быть часы
- Apple Watch Series 8 прогнозируют "в стиле последних продуктов Apple" – они будут близки к квадрату, с плоскими гранями и плоским стеклом.
- Если у прошлогодней модели был экран, загнутый во все стороны, что создавало определенные дизайнерские особенности интерфейса, то теперь этого ждать не стоит.
- Также, как пишет издание, можно не надеяться на увеличение размеров часов или дисплея.
- О технических характеристиках пока неизвестно ничего.
Рендеры Apple Watch Series 8 / PhoneArena
Слухи приписывают будущей новинке способность отслеживать признаки мерцающей аритмии и предупреждать о них владельца. Кроме того, ожидается, что Apple Watch 8 наконец-то получит датчик температуры тела. Некоторые утечки с осторожностью говорят, что есть шанс увидеть спутниковую связь в Series 8, но вероятность якобы очень мала.
Рендеры Apple Watch Series 8 / PhoneArena
Точной даты презентации часов мы не узнаем еще долго, но состоится она, скорее всего, вместе с презентацией iPhone 14, которая традиционно проходит в сентябре. Характеристики и цену Pro-версии этого смартфона недавно также слили в сеть.