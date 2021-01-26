По словам астрономов, искусственная "мини-луна" вновь приблизиться к Земле, прежде чем покинуть орбиту нашей планеты. Объект, получивший название 2020 SO, на самом деле представляет собой кусок космического мусора 1960-х годов, который был временно притянут гравитацией Земли.

Источник: Newsweek.

Объект впервые обнаружил 17 сентября 2020 года 71-дюймовый телескоп Pan-STARRS1, расположенный на вершине горы Халеакала гавайского острова Мауи. Вскоре после открытия астрономы начали предполагать, что он является искусственным из-за своих необычных свойств.

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Что представляет собой космический объект

Исследователи определили, что речь действительно идет о верхней ступене ракеты "Атлас-Центавр", запущенной в 1966 году в рамках неудачной лунной миссии NASA "Сервейер-2".

1 декабря астроном Джанлука Маси из проекта Virtual Telescope Project сообщил, что SO 2020 очень близко подошел к Земле. Расстояние составляло 50,9 тысячи километров, примерно 13 процентов среднего расстояния от Земли до Луны.

1 февраля ситуация повторится, хотя на этот раз расстояние будет больше – около 224,5 тысячи километров. Артефакт будет оставаться спутником нашей планеты до 7 марта, когда сможет окончательно высвободиться из гравитационной хватки Земли.

После своего чрезвычайно близкого пролета в декабре SO 2020 снова безопасно приближается – на этот раз, чтобы попрощаться. Как мы знаем, это ускоритель космической миссии "Сервейер-2", который был временно захвачен нашей планетой. Вскоре эта искусственная мини-луна покинет наше окружение и выскользнет на новую орбиту вокруг Солнца,

– написал астроном на сайте Virtual Telescope Project.

Желающие наблюдать за 10-метровым объектом во время его последнего сближения с Землей смогут сделать это благодаря прямой трансляции, которую Джанлука Маси будет вести на сайте VTP начиная с 22:00 по киевскому времени 1 февраля.