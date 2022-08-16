NEC выпустила мини-компьютер в ретро-стиле размером со смартфон

Японская компания NEC выпустила мини-компьютер, исполненный в стиле ретро. Устройство даже опционально оснащается приводом DVD, при том, что само оно чуть превышает по размерам обычный смартфон.

Устройство можно установить на столе или смонтировать на стене. По размерам он напоминает тонкие клиенты и другие небольшие портативные ПК. Можно выбрать из нескольких версий, отличающихся начинкой и характеристиками.

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Новинка поставляется в компактном корпусе объемом около 1 литра, а весит – 1,28 килограмма. Компьютер использует процессоры Intel Alder Lake. Есть несколько вариантов по выбору:

Core i7-12700T,

Core i5-12500T,

Core i3-12100T

и Celeron G6900T.

Минимальная конфигурация с Celeron G6900T поставляется с 4 ГБ ОЗУ и жестким диском на 500 ГБ. Более производительный вариант с чипом Core i5-12500T и графикой Intel UHD Graphics 770 использует 16 ГБ (можно установить до 32 ГБ) оперативной памяти и накопитель SSD емкостью 256 ГБ (с функцией шифрования). ОС – Windows 10 Pro с возможностью обновления в Windows 11.

Фото небольшого компьютера NEC

Для подключения есть mini D-sub, HDMI, DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi 11ax и Bluetooth, а также несколько USB разных поколений и разъем 3,5 мм. Компьютер можно закрепить на задней панели монитора. Стоимость версии с Core i5-12500T составляет 302 400 йен или примерно 83 000 гривен.