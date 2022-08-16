Устройство можно установить на столе или смонтировать на стене. По размерам он напоминает тонкие клиенты и другие небольшие портативные ПК. Можно выбрать из нескольких версий, отличающихся начинкой и характеристиками.

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Новинка поставляется в компактном корпусе объемом около 1 литра, а весит – 1,28 килограмма. Компьютер использует процессоры Intel Alder Lake. Есть несколько вариантов по выбору:

Core i7-12700T,

Core i5-12500T,

Core i3-12100T

и Celeron G6900T.

Минимальная конфигурация с Celeron G6900T поставляется с 4 ГБ ОЗУ и жестким диском на 500 ГБ. Более производительный вариант с чипом Core i5-12500T и графикой Intel UHD Graphics 770 использует 16 ГБ (можно установить до 32 ГБ) оперативной памяти и накопитель SSD емкостью 256 ГБ (с функцией шифрования). ОС – Windows 10 Pro с возможностью обновления в Windows 11.

Фото небольшого компьютера NEC

Для подключения есть mini D-sub, HDMI, DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi 11ax и Bluetooth, а также несколько USB разных поколений и разъем 3,5 мм. Компьютер можно закрепить на задней панели монитора. Стоимость версии с Core i5-12500T составляет 302 400 йен или примерно 83 000 гривен.