Минцифры запустит "еЗащиту": украинцы смогут видеть, в каких реестрах есть их данные

В Дие появится услуга "еЗащита". Это событие анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, новая услуга будет служить усилению кибербезопасности украинцев. Также они в приложении "Дия" смогут видеть, в каких реестрах есть их данные.

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Новая услуга в Дие "еЗащита": зачем она нужна

"Мы решили запустить в ближайшее время услугу "еЗащита" в приложении "Дия", – сообщил в телеграме глава Минцифры Михаил Федоров 22 января.

Министр пояснил, какие выгоды использование этой услуги принесет украинцам:

Во-первых, люди смогут узнать больше о базовых правилах кибербезопасности.

Во-вторых, будут иметь доступ к информации о том, в каких реестрах есть о них сведения.

Следующим шагом, как заверил Федоров, будет запуск сервиса, "где каждому украинцу будет поступать сообщение, когда чиновник проверяет его данные в реестре".

Напомним:

К слову, неделю назад хакеры атаковали украинские правительственные сайты – среди которых и портал "Дия": смотрите видео

Полный текст сообщения Михаила Федорова в телеграме:

Уже 2 года мы работаем над запуском цифровых услуг. Первое, с чего мы начали роботу, – вопросы кибербезопасности и защита данных. Мы сделали и делаем все для того, чтобы пользователи сервисов Минцифры были в безопасности.

Каждый новый день начинается с задач и сложностей. Сейчас сталкиваемся с заголовками про "данные украинцев слиты в сети". На самом деле про такое писали всегда. Но сейчас такие новости воспринимаются особенно остро из-за информационный войны, которая происходит против Украины.

Приложение "Дія" не сохраняет персональные данные. Поэтому, когда вы авторизуетесь в Дії, документы подтягиваются заново, а COVID-сертификат нужно генерировать заново. Приложением пользуются 13,7 миллиона украинцев. Порталом же пользуются почти 13 миллионов украинцев. И, конечно, каждая такая новость вызывает вопросы и тревогу.

Неделю разгоняется новость про 2 миллиона из Дії, с данными про услуги, которые вообще не предоставляются в Діі. Уже неделю появляются боты, в которых можно "узнать про вас". Мы активно изучаем все кейсы, это оказываются скомплектованные данные из разных источников, которых ранее было море в сети, часто из одного популярного банка. Это было еще до старта работы Минцифры и создания Дії. Мы как раз и начали работать над всеми теми случаями. Мы блокируем такие ресурсы и находим ресурсы инвестировать в защиту реестров, чтобы ваши данные были под контролем.

Мы приняли решение запустить в ближайшее время услугу "єЗахист" в приложении "Дія". Где каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, в каких реестрах есть информация про них. Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре.