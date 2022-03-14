Как стало известно, письмо носит рекомендательный характер. Он свидетельствует о том, что IT-специалисты в условиях войны с Россией задействованы на информационном и киберфронтах борьбы с агрессором. А также, продолжая работу, наполняют бюджет Украины. Этот факт должен быть учтен при определении мобилизации очередности и объемов призыва военнообязанных.

Ранее Михаил Федоров призвал не мобилизовать IT-специалистов в армию – министр объяснил, почему

Комментарий Минцифры

Позиция Минцифры в том, что сегодня IT-специалисты не являются приоритетной категорией для мобилизации.

В письме от 10.03.2022 № 1/06-1-1830 Минцифры указано о:

1. Введении военного положения на основании Указа Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденном Законом Украины от 24.02.2022 № 2102-IX, и об объявлении и проведении общей мобилизации во всех областях Украины согласно Указу Президента Украины от 24.02.2022 №69/2022 "Об общей мобилизации".

2. Факт необходимости ведения борьбы с государством-оккупантом также и в информационном поле, в частности путем противодействия дезинформации со стороны государства-оккупанта, распространение информации об агрессивной войне России против Украины, террористические действия российских войск в отношении мирного населения и т.д.

3. Привлечение с учетом наличия необходимой и достаточной экспертизы ограниченного круга IT-специалистов для выполнения задач, определенных в пункте 2.

4. Наличие публичных призывов со стороны политического руководства органов государственной власти Украины на совершение всех возможных действий, направленных как на противодействие военной агрессии государству-оккупанту, так и на обеспечение на период войны устойчивого и надлежащего функционирования органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов национальной экономики, объектов критической инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса.

5. Целесообразность учета потребностей комплектования украинской армии при определении в течение мобилизации очередности и объемов призыва военнообязанных, резервистов на военную службу, непосредственного их призыва среди лиц, являющихся специалистами в сфере IT-индустрии и представляющих отрасль экономики, которая обеспечивает постоянное поступление валютной выручки в страну даже во время войны против государства-оккупанта.

6. Возможного инструмента верификации принадлежности к категории IT-специалиста для нивелирования рисков уклонения от призыва на военную службу во время осуществления мобилизации.