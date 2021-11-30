О подписании соответствующего меморандума между Минцифрой и Apple сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем твитере. Он подчеркнул, что цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства.

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Перепись населения в Украине

Следует отметить, что перепись населения в Украине в последний раз проводилась в 2001 году. Следующая должна состояться в 2023 году и Минцифры уже готовится к ней, а именно – разрабатывает проект, который позволит реализовать ее максимально технологично. Для этого из бюджета было выделено 80 миллионов гривен.

Презентацию проекта по переписи населения ведомство Михаила Федорова планирует провести уже в конце 2021 года. Там должны показать, как будет проведена процедура, и какие технологические инструменты будут применены. Федоров уже пообещал, что в Украине откажутся от инструментов 20-летней давности во время переписи и привлекут новые решения.

При чем здесь Apple

Еще в сентябре во время встречи украинской делегации с топ-менеджментом Apple в США стороны обсудили возможность сотрудничества в рамках переписи населения. Украина активно изучает опыт других стран при проведении таких процедур, как перепись и особенно заинтересована в опыте Apple, которая предоставляла в аренду США технологическую базу при проведении там переписи.

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Сегодня Минцифры и Apple подписали Меморандум о взаимопонимании.

Полный текст публикации Владимира Зеленского:

Горжусь тем, что Флаг Украины станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с @Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между @mintsyfra и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства.

Кстати, согласно проекту государственного бюджета на 2022 год, на подготовку ко Всеукраинской переписи населения выделяют 400 миллионов гривен.