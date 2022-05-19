Презентации Дии давно стали настоящим масштабным действом в духе Apple – с выступлениями на большой сцене, публикой и эффектными демонстрациями новых функций и продуктов. В этот раз в Минцифры решили пойти еще дальше и впервые устраивают конференцию на международном уровне. Рассказываем, чего от нее можно ждать.

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International Diia Summit

Саммит состоится в рамках Давосского форума 24 мая и начнется в 12:30 по киевскому времени.

Кроме всего прочего, во время саммита коснутся следующих пяти направлений развития цифрового государства:

развитие военных технологий обороны (политика кибербезопасности, создание экосистемы miltech, видение информационной безопасности),

революционные упрощения государственных услуг, новая политика хранения и обмена данными, трансформация налоговой и правовой системы, развитие необанка, развитие международных услуг в Дии,

создание станций для спутникового интернета и развитие мобильной сети,

цифровая трансформация ключевых сфер экономики, новые налоговые и правовые условия, движение к статусу продуктового государства.

внедрение "цифровых предметов" в образовательных программах и развитие неформального образования.

Каждый день в это непростое время, когда в Украине идет борьба с врагом, мы продолжаем цифровизировать страну. Сейчас нам важна поддержка каждого для скорейшего завершения войны. От воли лидеров свободного мира зависит, каким будет мирное цифровое будущее,

– говорят в Минцифре.

Смотрите ролик-презентацию International Diia Summit: видео

Среди спикеров – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министры разных направлений развития европейских стран.

Януш Цешинский – государственный секретарь по цифровизации в Канцелярии премьер-министра Польши, Уполномоченный правительства Польши по вопросам кибербезопасности.

Марк Борис Андрияныч – министр цифровой трансформации Словении.

Хашаяр Карл Фарманбар – министр энергетики и цифрового развития Швеции.

Эгле Маркевичюте – вице-министр экономики и инноваций Литвы.

Божидар Божанов – министр электронного правительства Болгарии.

Петр Очко – заместитель Министра инновационных технологий Министерства Промышленности и Торговли Чешской Республики.

Вероника Ремишова – вице-премьер-министр, Министр по вопросам инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики.

Франческа Боско – руководитель стратегии Cyber Peace Institute, Швейцария.

Луукас Ильвес – заместитель министра по направлению цифровой трансформации Эстонии, Министерство экономики – Правительственный уполномоченный по информационному развитию.

Гатис Озолс – заместитель государственного секретаря Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Латвии – ответственный за политику цифровой трансформации Латвии.

Бенедикт Вехслер – руководитель направления цифровизации Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Юрие Цуркану – вице-премьер-министр по цифровизации Молдовы.

Просмотреть презентацию можно будет онлайн. Для этого можно предварительно зарегистрироваться по ссылке. За 2 часа до начала обещают прислать напоминание со ссылкой на трансляцию.