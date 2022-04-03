Министерство объясняет, что из-за масштабного российского вторжения в Украину начали активно отслеживать наличие и качество интернета в реальном времени. Так обнаружили некоторую отрицательную динамику в работе систем Starlink.

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Что не так со Starlink

Как объясняет Минцифры, данные о состоянии интернета в Украине предоставила компания Speedtest by Ookla.

Информация помогает узнать, в каких регионах нужно оперативно реагировать на проблемы со связью.

Также через Ookla мы получаем данные о показателях качества интернета Starlink. Из них понятно, что качество интернета от Starlink на Востоке Украины хуже, чем на Западе. Это можно объяснить тем, что на территории Украины нет собственной наземной станции Starlink. Ближайшие станции – в Польше, Литве и Турции,

– говорится в сообщении.

Поэтому министерство планирует после победы "вместе с Илоном Маском" построить собственную наземную станцию Starlink, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев.

Согласованы ли как-то эти планы с самим Маском, не уточняется. Никаких заявлений по этому поводу от предпринимателя пока не было.