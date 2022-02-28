Минцифры напомнило основные правила безопасности в интернете в военное время: что можно и нельзя
Источник:Мінцифра
В то время пока на улицах украинских городов и сел идут бои, война пылает и в интернете. Россия пытается разведать информацию и нанести ущерб украинцам. Минцифры напоминает, как обезопасить себя.
Соблюдение правил и рекомендаций касательно физической безопасности сегодня крайне важно. Безопасность в интернете имеет не меньший вес, ведь Россия атакует Украину на всех возможных фронтах.
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Рекомендации Минцифры
- Поставьте двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах.
- Если вы военный – смените имя и фамилию в соцсетях. Или вообще ими не пользуйтесь и удалите страницы.
- Не отвечайте закрытым аккаунтам в Instagram. Не отправляйте им ссылки.
- Запрещайте добавлять себя в группы в Telegram (Настройки — Конфиденциальность — Каналы).
- Не публикуйте местоположение. Ни страну, ни город, ни район.
- Единственная официальная ссылка на Telegram начинается с t.me. По другим не переходите.
- Не распространяйте скриншоты. Лучше – перепосты из официальных источников. И доверяйте только официальным источникам.
- Никаких новых приложений на Android! Даже если будут говорить, что это удобно и безопасно.
- О передвижении вражеской техники сообщайте на официальное сообщение МВД @stop_russian_war
От себя можем порекомендовать тщательно изучить все настройки конфиденциальности в ваших приложениях. Особенно в социальных сетях и мессенджерах. Сегодня сервисы предлагают широкий спектр функций защиты. Кроме того, рекомендуем регулярно проверять все подключенные устройства, а при обнаружении подозрительных – немедленно удалять их и изменять пароль как на сервисе, так и на привязанной к нему электронной почте.