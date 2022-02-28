Минцифры напомнило основные правила безопасности в интернете в военное время: что можно и нельзя

28 февраля 2022 , 18:57
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Источник:

Мінцифра

В то время пока на улицах украинских городов и сел идут бои, война пылает и в интернете. Россия пытается разведать информацию и нанести ущерб украинцам. Минцифры напоминает, как обезопасить себя.

Соблюдение правил и рекомендаций касательно физической безопасности сегодня крайне важно. Безопасность в интернете имеет не меньший вес, ведь Россия атакует Украину на всех возможных фронтах.

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Рекомендации Минцифры

  • Поставьте двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах.
  • Если вы военный – смените имя и фамилию в соцсетях. Или вообще ими не пользуйтесь и удалите страницы.
  • Не отвечайте закрытым аккаунтам в Instagram. Не отправляйте им ссылки.
  • Запрещайте добавлять себя в группы в Telegram (Настройки — Конфиденциальность — Каналы).
Здесь нужно сделать уточнение. В настоящее время у Telegram есть возможность запрета добавления себя только в групповые чаты, но не каналы. Для этого выберите Настройки – Конфиденциальность и безопасность – Группы.
  • Не публикуйте местоположение. Ни страну, ни город, ни район.
  • Единственная официальная ссылка на Telegram начинается с t.me. По другим не переходите.
  • Не распространяйте скриншоты. Лучше – перепосты из официальных источников. И доверяйте только официальным источникам.
  • Никаких новых приложений на Android! Даже если будут говорить, что это удобно и безопасно.
  • О передвижении вражеской техники сообщайте на официальное сообщение МВД @stop_russian_war
Обратите внимание! В поиске можно найти целых десять ботов с похожим к этому названием. Вероятно, большинство из них – фейки, созданные врагом. Однако кроме уже упомянутого @stop_russian_war (с рукой на главном фото), настоящим также является @stop_russian_war_bot (с гербом Украины). Внимательно сверьте каждую букву в уникальном адресе (речь о названии после символа @), ведь между настоящим и фейковым ботом или учетной записью может быть разница только в одну букву.

От себя можем порекомендовать тщательно изучить все настройки конфиденциальности в ваших приложениях. Особенно в социальных сетях и мессенджерах. Сегодня сервисы предлагают широкий спектр функций защиты. Кроме того, рекомендуем регулярно проверять все подключенные устройства, а при обнаружении подозрительных – немедленно удалять их и изменять пароль как на сервисе, так и на привязанной к нему электронной почте.

Автор: Олександр Гайдамашко