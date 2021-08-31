Минцифры комментирует: можно подделать сертификат о вакцинации в "Дия"

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали о том, возможно ли подделать цифровой COVID-сертификат. По словам представителя, такие варианты существуют, но на практике реализовать их трудно.

Подделать бумажное свидетельство о вакцинации значительно легче, ведь для него не нужно указывать действительный номер партии вакцины. Такое свидетельство заверяется подписью и печатью врача. Поскольку QR-код в нем не предусмотрен, проверить подлинность документа не получится. Другая ситуация в приложении "Дия".

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Возможна ли подделка в "Дия"

"Дия" дает возможность получить электронный сертификат с QR-кодом. Как заявляют в Минздраве, подделать его невозможно, ведь информация для него получается из базы данных самого министерства. Во время вакцинации врачи вносят в нее информацию о пациенте и обязательно указывают номер партии вакцины, который сверяется с номерами в специальной базе данных.

Поэтому единственным способом фальсификации является попытка подкупа медиков. В таком случае теоретически данные могут быть внесены в базу без самого процесса вакцинации, а доза вакцины просто списана.

Если заплатить деньги врачу, и он вам сертификат подделает, то "Дия" его подтянет. Ведь приложение устроено так, что показывает данные из реестров. Мы не анализируем данные на правдивость, ведь за это отвечают определенные системы. Но купить сертификат с занесением в базу "Дия" нельзя. "Дия" показывает данные из электронной системы здравоохранения,

– рассказывает руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

За внесение неправдивой информации в электронную систему Минздрава, как пишет РБК-Украина, медикам грозит от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ.

Напомним, с начала кампании вакцинации в Украине сделали более 9 миллионов прививок. Больше всего вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 808 732 человека.