Минцифры просит Etsy вернуть возможность создания новых аккаунтов украинцам
Источник:телеграм-канал FEDOROV
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров инициировал петицию по возвращению возможности создания украинцами аккаунтов на торговой площадке Etsy.
Цель петиции, продемонстрировать насколько важен маркетплейс Etsy для Украины. Министр призвал подписывать петицию и распространять ее среди друзей и знакомых.
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Более 50% украинцев лишились работы во время войны. Многие используют именно платформы для бизнеса, среди которых и Etsy. Она всегда была популярна среди украинских предпринимателей,
– подчеркнул Федоров.
Популярность Etsy
Платформа Etsy до сих пор пользуется большой популярностью среди украинцев, которые создают и продают свои товары и услуги за рубеж. Ранее украинцы могли беспрепятственно создавать новые аккаунты, однако в апреле 2021 года платформа закрыла такую возможность, поскольку система Etsy Payments не работает в Украине.Важно! Подписать петицию, которая поможет выстоять бизнесу во время войны, можно по этой ссылке.
Что такое Etsy
Etsy — это платформа электронной коммерции, сосредоточенная на изделиях преимущественно ручной работы и винтажных вещах. Также на платформе можно найти уникальные товары ограниченного выпуска. Эти товары и изделия попадают в множество категорий, таких как художественные изделия, фотография, одежда, драгоценные украшения, продукты, косметика, игрушки и другие аксессуары.
Вебсайт предоставляет пользователям-продавцам персональные магазины, на которых продавец может выставлять свои товары, комиссионные составляют 0.20 долларов США за один лот.