Цель петиции, продемонстрировать насколько важен маркетплейс Etsy для Украины. Министр призвал подписывать петицию и распространять ее среди друзей и знакомых.
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Более 50% украинцев лишились работы во время войны. Многие используют именно платформы для бизнеса, среди которых и Etsy. Она всегда была популярна среди украинских предпринимателей,
– подчеркнул Федоров.
Популярность Etsy
Платформа Etsy до сих пор пользуется большой популярностью среди украинцев, которые создают и продают свои товары и услуги за рубеж. Ранее украинцы могли беспрепятственно создавать новые аккаунты, однако в апреле 2021 года платформа закрыла такую возможность, поскольку система Etsy Payments не работает в Украине.
Что такое Etsy
Etsy — это платформа электронной коммерции, сосредоточенная на изделиях преимущественно ручной работы и винтажных вещах. Также на платформе можно найти уникальные товары ограниченного выпуска. Эти товары и изделия попадают в множество категорий, таких как художественные изделия, фотография, одежда, драгоценные украшения, продукты, косметика, игрушки и другие аксессуары.
Вебсайт предоставляет пользователям-продавцам персональные магазины, на которых продавец может выставлять свои товары, комиссионные составляют 0.20 долларов США за один лот.