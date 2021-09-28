Миллионы пользователей Android потеряли поддержку сервисов Google: что отключили и почему

Google подтвердила, что с 28 сентября некоторые старые Android-устройства потеряют доступ к ее фирменным сервисам. Доступ к Google потеряют пользователи, которые не обновят операционную систему или не приобретут современный аппарат, если обновить ПО нет возможности. Поэтому миллионы гаджетов потеряют возможность использовать YouTube, Gmail и другие важные приложения.

Какие устройства отключат от сервисов Google

Пользователи устройств, работающих под управлением операционной системы Android 2.3.7 Gingerbread и более ранних версий, потеряют возможность входить в аккаунт Google. Сейчас доля таких смартфонов составляет от 0,2% до 0,3%.

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На первый взгляд это не много, однако, если перевести эти проценты в реальные цифры, то количество активных устройств и пользователей, которые потеряют доступ к сервисам Google составляет от 6 до 9 миллионов.

Какие сервисы будут недоступны для миллионов пользователей

Стоит отметить, что общее количество гаджетов под управлением различных версий ОС Android составляет около

Уже с 28 сентября 2021 года владельцы Android-устройств, работающих под управлением версий ОС, старше чем Android 3.0, потеряют доступ к таким сервисам как:

YouTube;

Google Play;

Карты Google;

Почта Gmail;

Календарь Google;

Аккаунт Google и ряда других приложений, без которых многие пользователи не могут представить себе полноценный смартфон.

Насколько сильно пострадают пользователи

Аналитики считают, что отключение старых смартфонов от сервисов Google станет катастрофой для многих пользователей, которым необходим доступ к сервисам поискового гиганта, однако не могут позволить себе обновить смартфон.

С другой стороны, Google не может поддерживать все версии ОС, выпущенные за последние десять лет. Та же Android 2.3.7 Gingerbread вышла в сентябре 2011 года.

Стоит отметить, что такое развитие событий хоть и не очень приятное, но вполне закономерное со стороны поискового гиганта. Если вы до сих пор пользуетесь смартфоном под управлением старой версии Android, самое время сменить устройство на новое.