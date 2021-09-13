Миллиарды световых лет: ученые создали виртуальную вселенную

Разнообразные компьютерные игры предлагают пользователю окунуться в вымышленный мир и исследовать его. Stellaris, EVE; Online, No man's Sky, Elite: Dangerous – все эти игры предлагают нам исследовать сотни, тысячи, миллионы и сотни миллионов звезд. Для ученых это не серьезно, поэтому они создали свой симулятор.

Гигантская компьютерная вселенная Uchuu (в переводе с японского языка – "космическое пространство") абсолютно бесплатная. Это самая большая и реалистичная симуляция Вселенной на сегодня. Правда, это не No Man's Sky, поэтому полетать на космическом корабле не получится. Uchuu – это научная симуляция, которая помогает лучше понять эволюцию Вселенной и фокусируется на крупномасштабных структурах.

Компьютерная симуляция помогла обнаружить Где сейчас находится лунный модуль "Аполлона-11"

Возможности симулятора Uchuu: смотреть видео

Подробнее о самой большой виртуальной вселенной

Виртуальный Вселенная Uchuu состоит из 2,1 триллиона частиц в вычислительном кубе со стороной 9,63 миллиарда световых лет. Это составляет примерно три четверти расстояния между Землей и самым отдаленным объектом, который мы можем наблюдать.

Симуляция моделирует эволюцию материи на протяжении почти всей 13,8-миллиардной истории Вселенной от Большого взрыва до сегодня.

Концентрируется Uchuu на крупномасштабных структурах, поэтому звезды и планеты в симуляции вы не найдете.

Создание Вселенной