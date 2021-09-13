Гигантская компьютерная вселенная Uchuu (в переводе с японского языка – "космическое пространство") абсолютно бесплатная. Это самая большая и реалистичная симуляция Вселенной на сегодня. Правда, это не No Man's Sky, поэтому полетать на космическом корабле не получится. Uchuu – это научная симуляция, которая помогает лучше понять эволюцию Вселенной и фокусируется на крупномасштабных структурах.
Компьютерная симуляция помогла обнаружить Где сейчас находится лунный модуль "Аполлона-11"
Возможности симулятора Uchuu: смотреть видео
Подробнее о самой большой виртуальной вселенной
Виртуальный Вселенная Uchuu состоит из 2,1 триллиона частиц в вычислительном кубе со стороной 9,63 миллиарда световых лет. Это составляет примерно три четверти расстояния между Землей и самым отдаленным объектом, который мы можем наблюдать.
Симуляция моделирует эволюцию материи на протяжении почти всей 13,8-миллиардной истории Вселенной от Большого взрыва до сегодня.
Концентрируется Uchuu на крупномасштабных структурах, поэтому звезды и планеты в симуляции вы не найдете.
Создание Вселенной
- Над созданием виртуальной Вселенной работали ученые из Японии, Испании, США, Аргентины, Австралии, Чили, Франции и Италии.
- Для создания Uchuu был использован самый мощный суперкомпьютер, который доступен астрономическому научному сообществу-ATERUI II.
- Ученые потратили год времени, чтобы создать симуляцию.
- Код для генерации Uchuu написал японский ученый Tomoaki Ishiyama.
- Для создания Вселенной использовали 40 200 процессоров.
- При создании симуляции было сгенерировано 3 петабайта данных. Это равняется 3 145 728 гигабайтам.