Благодаря обсерватории ALMA ученые обнаружили фтор в галактике NGP-190387. Свет от нее шел к нам 12 миллиардов световых лет. То есть, мы наблюдаем за NGP-190387 в то время, когда после Большого взрыва прошло всего лишь 1,4 миллиарда лет. Благодаря таким открытиям ученые лучше понимают раннюю Вселенную, ее дальнейшую эволюцию и могут прогнозировать, что будет дальше в будущем.

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Фтор в виде фторида можно найти, например, в зубах и костях. Теперь мы знаем, что фтор можно найти и в других галактиках, где продолжается процесс звездообразования.

NGP-190387 содержит химический элемент в виде фтористого водорода (фтороводорода). Поскольку химические элементы, тяжелее водорода и гелия, образуются в недрах звезд, то и попадают в среду только после смерти звезды.

Таким образом, наличие большого количества синтезированного в ядрах светил элемента свидетельствует о частых взрывах звезд и быстротечности их "жизни". Ученые считают, что вероятными "заводами" по выработке такого количества фтора являются звезды класса Вольфа-Райе – гигантские массивные звезды, которые живут короткий промежуток времени.

NGP-190387 обнаружили случайно во время другого исследования. Такое открытие стало возможным благодаря тому, что между Землей и NGP-190387 расположена другая галактика, которая выполнила роль гравитационной линзы и усилила свет, который дошел до нас.